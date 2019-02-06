شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الإسماعيلى للزمالك: هاتوا الفلوس اللى عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مسئولو النادى الإسماعيلى مع إدارة نادى الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية، للمطالبة بسرعة إرسال بعض المستحقات المالية المتأخرة لقلعة الدراويش من النادى الأبيض.

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