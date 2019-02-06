شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة فى مران الأهلى وصالح جمعة يشارك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعاد صالح جمعة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق التى غاب عنها خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلى، بعد أن أدى تدريبات تأهيل وعلاج طبيعى بشكل مكثف.

فيما تعرض عمرو جمال للإصابة خلال التقسيمة ليغادر ملعب التتش برفقة خالد محمود طبيب الفريق، وكان الفريق قد واصل تدريباته اليوم بدون راحة استعدادا لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود فى الدورى بعد أن حقق الفوز على إنبى أمس الثلاثاء.