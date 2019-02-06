شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يختتم استعداداته للمقاصة "تحت الامطار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته صباح اليوم تحت الأمطار ، ضمن برنامج الفريق التحضيرى لملاقاة مصر المقاصة فى السابعة من مساء غدا الخميس باستاد المقاولون العرب لحساب الأسبوع الــ21 ببطولة الدورى الممتاز.

المران بدأ بتدريبات خفيفة على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة قبل أن يتم تخصيص تدريبات على الكرات العرضية باعتبارها احد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف.

المران شهد حضور المستشار محمد الكلية عضو مجلس الإدارة ،أمين الصندوق بجانب اللواء خالد فوزى مدير أمن النادى.

وخاض محمود متولى مدافع الفريق تدريبات منفردة تحت إشراف البرازيلى كارلوس هينريكى مخطط الأحمال.

كما تطرق المران لتدريبات على التسديدات بعيدة المدى وضربات الجزاء واختتم بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين.