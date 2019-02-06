شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يزاحم عنتر على مقعد كهربا فى مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الثنائى حميد أحداد ومحمد عنتر لاعبا الزمالك فى منافسة على دخول تشكيل الزمالك الأساسى فى المواجهة المقبلة أمام النجوم، فى المباراة التى ستقام يوم السبت المقبل، فى الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، نظرا لغياب محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض للإيقاف. ويفاضل جروس بين الثنائى المغربى حميد أحداد وعنتر للدفع بأحدهما فى المباراة القادمة ويعد اللاعب المغربى الأقرب حتى الآن للمشاركة فى التشكيل الأساسى فى موقعة النجوم. وتلقى محمود كهربا الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك الماضية أمام مصر المقاصة بالدورى، التى أقيمت بملعب بتروسبورت وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.

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