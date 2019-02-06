شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يعود لدفاع الأهلى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك ياسر إبراهيم مدافع الأهلى في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وانتظم ياسر إبراهيم في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، والتى تأتى استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود في الدوري والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.
وغاب ياسر إبراهيم عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب الإصابة، وخضع لبرنامج علاج طبيعي لتجهيزه للعودة إلى حسابات الجهاز الفني من جديد.
بينما أدى ثلاثي الفريق أحمد فتحي ومروان محسن ووليد ازارو تدريبات بدنية مكثفة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط أحمال الفريق في إطار برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الخاص بكل منهم للتعافي من الإصابات.
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