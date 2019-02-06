شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى والطويلة يصلان الجبلاية لحضور اجتماع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، ومحمد الطويلة رئيس نادى النجوم، ومحمد جمال العاصى المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، إلى مقر اتحاد الكرة منذ قليل لحضور اجتماع الجبلاية مع الأندية.

كما يتواجد فى اتحاد الكرة هانى أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى ودينا الرفاعى، لاستقبال الأندية.

ويوضح اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية خلال الاجتماع، أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل، ويرفض اتحاد الكرة إجراء تعديلات على الجدول، خاصة أن أى تعديل قد يتسبب فى إلغاء الدورى، وهو ما حذر منه اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.