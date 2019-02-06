شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المهدى ممثلا لطلائع الجيش فى إجتماع الجبلاية والاندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر العميد أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش إجتماع إتحاد الكرة مع الاندية والمقرر له اليوم ممثلا عن الطلائع ، حيث هناك ملفات كثيرة شائكة تحتاج مشاركة الاندية فى حسمها .

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة اجتماعا فى الثانية ظهر اليوم مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز الـ18، من أجل العديد من الأزمات أبرزها مشكلة اعتراض ناديى الزمالك وبيراميدز على جدول الدورى وترتيب المباريات، وفى المقابل تمسك النادى الأهلى بالجدول وإرساله خطابا إلى الجبلاية يرفض فيه أى مساس بالجدول وترتيب المباريات المقبلة.

ويوضح اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية خلال الاجتماع، أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل، ويرفض اتحاد الكرة إجراء تعديلات على الجدول، خاصة أن أى تعديل قد يتسبب فى إلغاء الدورى وهو ما حذر منه اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.