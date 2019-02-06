شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العاصى يمثل بيراميدز فى اجتماع الجبلاية والأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل محمد العاصى المدير التنفيذى لنادى بيراميدز ناديه فى اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية المقام اليوم الأربعاء، من أجل مناقشة الأزمة التى طفت مؤخرا على السطح، بعد اعتراض ناديى الزمالك وبيراميدز على جدول الدورى وترتيب المباريات، وفى المقابل تمسك النادى الأهلى بالجدول وإرساله خطابا إلى الجبلاية يرفض فيه أى مساس بالجدول وترتيب المباريات المقبلة.

ويوضح اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية خلال الاجتماع، أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل، ويرفض اتحاد الكرة إجراء تعديلات على الجدول، خاصة أن أى تعديل قد يتسبب فى إلغاء الدورى وهو ما حذر منه اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.