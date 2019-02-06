فرج عامر يطلب حكام مصريين أمام بيراميدز.. ويتحفظ على التونسيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب فرج عامر رئيس نادى سموحة حكام مصريين لإدارة مباراة فريقه أمام بيراميدز، والمقرر لها الخميس 14 فبراير بملعب الدفاع الجوى. وقال فرج عامر أتمنى أن يتم تعيين طاقم التحكيم من أوروبا حال عدم إسناد المباراة لحكام مصريين، رافضا تعيين حكام من جنسية معينة لتطبيق الشفافية والحيادية قاصدا حكام تونس. ويعود سموحة للتدريبات اليومية تحت قيادة مديره الفنى عادل عبد الرحمن، ويستعيد القوة الضاربة بعودة الثنائى باسم مرسى وعمرو بركات، الذى غاب عن لقاء الطلائع الأخير.

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