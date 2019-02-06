شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فارس ممثلا عن الإسماعيلى فى اجتماع الجبلاية والأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى المتحدث الإعلامى للفريق اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية والمقرر له اليوم.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة اجتماعا فى الثانية ظهر اليوم مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز الـ18، من أجل مناقشة الأزمة التى طفت مؤخرا على السطح، بعد اعتراض ناديى الزمالك وبيراميدز على جدول الدورى وترتيب المباريات، وفى المقابل تمسك النادى الأهلى بالجدول وإرساله خطابا إلى الجبلاية يرفض فيه أى مساس بالجدول وترتيب المباريات المقبلة.

ويوضح اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية خلال الاجتماع، أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل، ويرفض اتحاد الكرة إجراء تعديلات على الجدول، خاصة أن أى تعديل قد يتسبب فى إلغاء الدورى وهو ما حذر منه اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.