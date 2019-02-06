الأهلى يؤدى مرانا استشفائيا.. وجلسة بين سليمان والشناوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الأهلى الذين شاركوا فى مباراة الأمس أمام إنبى تدريبا استشفائيا، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة حرس الحدود مساء بعد غد الجمعة فى إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
أدى لاعبو الأهلى تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانزيوم الخاص بالنادى، وجرى حول الملعب، للتخلص من الإرهاق والاجهاد.
وعقد طارق سليمان مدرب حراس الأهلى جلسة خاصة مع محمد الشناوى حارس مرمى فريقه، على هامش المران، وحرص سليمان خلال هذه الجلسة على التحدث مع الشناوى حول بعض الأخطاء التى ارتكبها فى مباراة الأمس أمام إنبى، وضرورة تفاديها فى المباريات المقبلة.
وكان الأهلى قد فاز أمس على إنبى بهدفين مقابل هدف فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز أحرزهما أيمن أشرف وأجايى بينما سجل محمود قاعود لإنبى.
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