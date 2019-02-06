شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة دقيقة لشقيق سعد سمير تبعده عن مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل سعد الدين سمير مدافع النادى الأهلى على إذن بالغياب من مران فريقه صباح اليوم، وذلك للتواجد بجوار شقيقه الذى يجرى عملية خطيرة فى المخ اليوم، ووافق الجهاز الفنى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، على غياب اللاعب، لاسيما أن اللاعب تحمل ضغوطا نفسية وعصبية شديدة خلال الأسابيع الماضية، وتحامل على نفسه من الناحيتين الطبية والنفسية وخاض لقائى سيمبا التنزانى فى دورى أبطال أفريقيا، وإنبى فى الدورى العام.

ويحرص لاسارتى على التعامل بشكل نفسى جيد للغاية مع اللاعبين فى الفريق، ويتعرف باستمرار على أحوالهم الشخصية، ويقدر تحملهم الضغوط داخل وخارج الملعب، كما تمنى الشفاء لشقيق مدافع الأهلى الدولى.