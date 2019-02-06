شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة الأهلى وإنبى تدعم حظوظ الداخلية وتهدد بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت نتيجة مباراة الأهلى وإنبى حظوظ فريق الداخلية بالدورى العام، بعدما نجح المارد الأحمر فى الفوز على زعيم الأندية البترولية بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام.

كان فريق الداخلية قد تلقى هزيمة قاسية أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

رصيد نادى الداخلية توقف عقب الخسارة عند النقطة 21 فى المركز الـ14 بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام، ليصبح أبناء علاء عبد العال فى موقف لا يحسدون عليه بعدما تساوى عدد نقاط الداخلية مع الاتحاد السكندرى وإنبى.

فارق الأهداف بعد نتيجة مباراة الأهلى وإنبى، حافظ على مركز الداخلية بجدول المسابقة، بعدما فرط زعيم الأندية البترولية فى الفرصة الذهبية لتحسين مركزه بجدول المسابقة.

وكان الثنائى أيمن أشرف سجلا هدفى الأهلى فى شباك إنبى ليرتفع رصيد الأحمر إلى النقطة 36، مقلصاً الفارق إلى 6 نقاط فقط عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثانى.