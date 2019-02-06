شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى فى وزارة الشباب و الرياضة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا غدا الخميس للإعلان عن عدد من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية الفترة المقبلة . ويشهد المؤتمر الذى يقام بمقر الوزارة ، حضور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة لمناقشة وإعلان الأنشطة والبرامج التى يتم تنفيذها فى إطار " أسوان عاصمة الشباب الأفريقى " يذكر أن وزارة الرياضة تناقش مع الاتحادات الرياضة الاستعدادات الخاصة بخطة إعداد أوليمبياد طوكيو 2020

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