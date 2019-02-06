تطور جديد في ملف استاد الأهلي .. السكة الحديد "كلمة السر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -ريهام حمدي:

كشف مصدر في النادي الأهلي، عن أن إدارة النادي تُفكر في الحصول على استاد نادي السكة الجديد بحق الانتفاع.

النادي الأهلي كان يُخطط لبناء ملعبه الخاص قبل أن يتم الإعلان عن تجميد الملف.

وقال جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من خلال تصريحات تليفزيونية خلال الفترة الماضية: "استاد الأهلي من أهم الملفات لمجلس الإدارة، هو حلم كل عاشق للنادي الأهلي، لكن في الوقت الحالي، الملف تم تجميده لحين إشعار أخر".

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "الأهلي يُفكر في الوقت الحالي في الحصول على استاد نادي السكة الحديد بحق الانتفاع لفترة طويلة تصل إلى 25 سنة."

وأكمل المصدر: "شركة WE راعي النادي ستكون متواجدة في الصفقة، وسيتم تطوير الملعب الذي يسع 25 ألف متفرج ليكون 30 ألف مع تطوير الملعب بالكامل."

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة حسم الصفقة قبل أن يتم الشروع في الخطوات الفعلية لتنفيذ البرنامج الذي تم إعداده من جانب إدارة الأهلي.