صلاح وصيفًا.. فيرمينو يحصل على جائزة هدف الشهر في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
حصل البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة هدف الشهر من ناديه في استفتاء أجراه النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي.
وبحسب موقع ليفربول الرسمي، فإن فيرمينو حصل على جائزة أفضل هدف عن شهر يناير بعدما سجل هدفًا في شباك مانشستر سيتي في مباراة انتهت نتيجتها للسيتي (2-1).
وأفاد الموقع الرسمي للريدز، أن نجم ليفربول المصري محمد صلاح جاء في مركز الوصافة عن هدفه الأول في شباك كريستال بالاس.
وتواجد السنغالي ساديو ماني في الترتيب الثالث والخامس عن هدفيه في شباك كريستال بالاس الرابع وليستر سيتي الأول، بينما جاء هدف ديفوك أوريجي في المركز الرابع عن هدفه في شباك ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.
جدير بالذكر أن ليفربول - متصدر الدوري الإنجليزي- يستعد لمواجهة بورنموث، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
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