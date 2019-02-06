محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: غادر عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق المقام حاليًا على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة حرس الحدود بالدوري. وتعرض اللاعب للإصابة أثناء المران، ليغادر المران برفقة خالد محمود طبيب الفريق وتوجه إلى العيادة الطبية للخضوع لفحص دقيق. وكان الفريق الأحمر قد استأنف تدريباته صباح اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبلة في إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري. جدير بالذكر أن الأهلي قيد عمرو جمال في القائمة المحلية خلال الانتقالات الشتوية لتدعيم خط هجوم الفريق.

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الأهلي تستقبل لاعب آخر.. عمرو جمال يغادر المران مصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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