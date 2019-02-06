محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الإسباني روبرت فيرنانديز لاعب برشلونة وفالنسيا الأسبق أنه في مباريات الكلاسيكو لا يكفي أن تكون لاعب جيد لتخوض اللقاء لافتًا إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعلم جيدًا كيف يسيطر على نفسه.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية قال فيرنانديز: "ميسي يعرف كيف يسيطر على نفسه، ويعلم جيدًا كيف يصبح بخير، أما إذا كان غير ذلك فلن يلعب المباراة".

وكان ميسي يعاني من إصابة تعرض لها خلال مباراته الأخيرة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبسؤاله حول مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أجاب فيرنانديز: "في مباريات الكلاسيكو ليس عليك أن تكون لاعبًا جيدًا، بل يجب عليك إظهار شخصية قوية خلال المباراة بجانب تحمل الضغوطات".

وعن مباراة الطرف الآخر بين فالنسيا وريال بيتيس أجاب: "فالنسيا الآن أصبح فريق ناجح وقوي ويلعب بشكل جيد، كما أن ريال بيتيس يلعب بشكل جيد أعتقد لن يكون الأمر سهلاً ".

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيحل ضيفًا على برشلونة في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بينما يلتقي ريال بيتيس مع فالنسيا غدًا الخميس في منافسات البطولة ذاتها.