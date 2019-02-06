"ميسي المفتاح".. كلاسيكو الكأس يتصدر أغلفة الصحف الإسبانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستضيف ملعب كامب نو في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة تأهل إلى نصف نهائي الكأس بعد عودته أمام إشبيليه في مباراة الإياب والفوز بنتيجة 6-1 بعدما كان متاخرًا في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، بينما وصل ريال مدريد إلى نصف النهائي البطولة بعد تخطيه منافسه جيرونا بنتيجة 7-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

مباراة اليوم هي الكلاسيكو الأول بين ريال مدريد وبرشلونة في العام الجديد، حيث كان آخر لقاء جمع بين الثنائي في مباراة الدور الأول -من العام الماضي- بالدوري وفاز الفريق الكتالوني بنتيجة 5-1.

وسيطرت المباراة على أغلفة الصحف الإسبانية وفيما يلي نستعرض أبرز العناوين المتعلقة بالمباراة:

صحيفة موندو ديبورتيفو

"ميسي المفتاح"

ولفتت الصحيفة إلى أن النجم الأرجنتيني تواجد في قائمة المباراة بالرغم من الإصابة التي لحقت به خلال مباراته الأخيرة أمام فالنسيا والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وأشارت موندو إلى أن عثمان ديمبلي لن يستطع المشاركة في المباراة بسبب الإصابة، لافتة إلى أن ايرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لم يستعن به في القائمة.

صحيفة سبورت

"ليو يتواجد في القائمة"

الصحيفة المقربة من برشلونة وضعت صورة كبيرة لميسي من تدريبات برشلونة الأخيرة على غلاف صفحتها، مشيرة إلى تواجد النجم الأرجنتيني في قائمة المباراة.

صحيفة آس

مارسيلو وريجيلون يتقاتلان من أجل مركز الظهير الأيسر

تناولت آس جانب آخر بخلاف تواجد ميسي في قائمة برشلونة وهي صراع مركز الظهير الأيسر بين مارسيلو وريجيلون.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى احتمالية مشاركة فينسيوس في الكلاسيكو لأول مرة.

غلاف ماركا

وضعت ماركا صورة لفينسيوس وعنونت قائلة "الصاعد في مباراة النجوم" في إشارة للنجم الشاب الذي بزغ نجمه خلال الفترة الأخيرة بقميص الملكي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن جماهير ريال مدريد طالبت بمشاركة النجم صاحب الـ18 عامًا.