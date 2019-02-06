مران الأهلي.. ياسر إبراهيم يشارك.. صالح جمعة ينتظم.. وفحص طبي لهاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة حرس الحدود بعد غد الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأول معسكرًا مغلقًا غدًا الخميس، على أن يبدأ الجهاز الفني دراسة فريق حرس الحدود استعدادًا للمواجهة.

وحصل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي على عدة فيديوهات لفريق الحدود من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهته.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على إنبي أمس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بترو سبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث عشر من منافسات الدوري الممتاز.

على الجانب الآخر خضع محمد هاني الظهير الأيمن للفريق للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأربعاء، حيث عانى اللاعب من ثقل في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة إنبي ليضطر لمغادرة المباراة.

كما انتظم صالح جمعة لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية بعد غيابه خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلي وبعد أن أدى تدريبات تأهيل وعلاج طبيعي بشكل مكثف.

وشارك ياسر إبراهيم مدافع الفريق في التدريبات الجماعية وانتظم اللاعب في تقسيمة الكرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وخضع لبرنامج علاج طبيعي لتجهيزه للعودة إلى حسابات الجهاز الفني من جديد.