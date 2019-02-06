يورجن كلوب يتلقى هدية من مدرب المنتخب المصري

ينوي المدير الفني للمنتخب المصري “خافيير أجيري” اخراج نجمه الأول “محمد صلاح” من حساباته في مباراتي النيجر ونيجيريا خلال العطلة الدولية القادمة بشهر مارس، ومنح عدد من العناصر الجديدة فرصة التعبير عن أنفسهم.

وسيواجه محمد صلاح ضغوطات بدنية كبيرة مع استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، حيث سيلاقي ليفربول العملاق الألماني “بايرن ميونخ” في الدور ثمن النهائي.

وأسقط ليفربول أربع نقاط في الجولتين الماضيتين من البريميرليج بعد تعادله مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد، ليمنح مانشستر سيتي فرصة للعودة للمنافسة على اللقب.

وقال عضو الاتحاد المصري لكرة القدم “أحمد شوبير” عبر إذاعة أون سبورت أف إم “أجيري سيعتمد على عدد من اللاعبين الجدد خلال المواجهتين القادمتين لمنتخب مصر أمام النيجر ونيجيريا بهدف إراحة محمد صلاح الذي يواجه ضغطًا في المباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي”.

وأضاف شوبير “الجهاز الفني لمنتخب مصر يعي جيدًا حجم الضغوطات المفروضة على صلاح، ويرغب في إراحته لهذا السبب ومنح فرصة للاعبين في نفس مركز صلاح خلال معسكر مارس”.

ويعتقد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن لاعب وست بروميتش البيون “أحمد حجازي” هو الآخر لن يشارك في المباراتين، نظرًا لحاجته إلى راحة في ظل الضغط غير العادي بمنافسات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” حيث ينافس فريقه بقوة على ورقة العودة إلى البريميرليج أمام ليدز يونايتد وديربي كاونتي ونوريتش سيتي.

وتبحث مصر عن صدارة مجموعتها في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2019 عندما تلاقي النيجر على ملعب برج العرب بالاسكندرية إما يوم 22 أو 23 أو 24 مارس المقبل، أما ودية نيجيريا ستقام يوم 26 مارس. محمد صلاح مع منتخب مصر (صور: Getty)

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