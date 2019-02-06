هاري كين يجهز مفاجأة لمنافسي توتنهام قبل بداية مارس

أكد مهاجم توتنهام هوتسبير “هاري كين” بإنه يعمل في الوقت الراهن على التعافي بأقصى سرعة ممكنة من إصابة الكاحل التي آلمت به الشهر الماضي في مباراة مانشستر يونايتد بالدوري المحلي.

وسافر اللاعب إلى الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع في زيارة علاجية، على أمل العودة قبل المُدة المحددة بمطلع شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه لن يتعجل العودة إلى الملاعب كي لا تتفاقم الإصابة.

ومن المرجح غياب هداف مونديال روسيا حتى مارس بعدما تعرض لتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة مانشستر يونايتد يوم 13 يناير الماضي.

وقال كين لشبكة سكاي سبورتس، أثناء تواجده في أتلانتا لمتابعة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية “لقد سافرت وأستمتع بأجواء أكثر دفئًا للمران. سنزيد من سرعة التعافي وسنرى كيف ستصبح الأمور الأسبوع المقبل”.هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير (صور: Sky sports)

وأضاف “سنبدأ المران بالكرة وسنرى كيف ستكون ردة فعلي. الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، لكن يجب أن أحصل على وقتي وأؤدي الأمور بشكل صحيح”.

وختم هداف البريميرليج عامي 2016 و2017 “لا أضع أبدًا وقتًا محددًا للتعافي من إصاباتي. كما قلت فإني أشعر أن حالة كاحلي جيدة في الوقت الحالي”.

وإذا فشل كين في التعافي قبل نهاية الشهر، فمن المنتظر غيابه عن مباريات توتنهام القادمة أمام “ليستر سيتي وبيرنلي وتشيلسي وآرسنال” في البريميرليج، بالإضافة لمباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، على أن يُسجل عودته يوم 5 مارس أمام دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك بلقاء إياب ثمن نهائي الأبطال.

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