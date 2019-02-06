أرقام رسمية عن حجم أنفاق أندية العالم في 2018

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن حجم انفاق جميع أندية العالم خلال الميركاتو الشتوي والصيفي بعام 2018 وصل لـ 7 مليارات دولار، وذلك في دراسة أجراها حول حجم الانفاق.

وأضاف الفيفا “قارة أوروبا لها نصيب الأسد في حجم الانفاقات التي وصلت لنسبة 78.2 % من إجمالي 7.03 مليار دولار”.

وقفز الميركاتو السعودي إلى المركز السابع بين دول العالم من حيث انفاق أنديته في سوق الانتقالات بعد إنفاق 173.9 مليون دولار.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك زيادة بنسبة 10.3 % عن حجم الانفاق في عام 2017، كما أن عدد الصفقات لـ 2017 كان 14186 صفقة، فيما زادت في 2018 لـ 16533 بزيادة قدرها 5.6 %.

وأوضحت الدراسة أن 31 ناديًا فقط أنفقوا أكثر من 50 مليون دولار كل على حدا، لينفقوا أكثر من نصف الـ 7 مليارات دولار مجتمعين.

وفيما يخص الإيرادات، جاءت فرنسا في المرتبة الأولى حيث بلغت العائدات نحو 467.2 مليون دولار، فيما وصل العجز في إنكلترا إلى 1.05 مليار دولار.جميع الدول المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا (عدسة: الخليج 365)

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