كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمرًا صحفيا غدا الخميس بمقر الوزارة للإعلان عن عدد من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، التي يتم تنفيذها في إطار اختيار الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، التي يتم تنفيذها في إطار اختيارأسوان عاصمة الشباب الأفريقي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن اختيار مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى لعام 2019 واستضافتها لمنتدى الشباب العربي والأفريقي.

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. وزير الرياضة يعلن أنشطة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي في مؤتمر صحفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.