الأهلي يدرس الحرس بالفيديو قبل مواجهة الدوري

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق حرس الحدود استعدادًا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الجمعةفي إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وحصل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي على عدة فيديوهات
يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا يوم غدٍ الخميس استعدادا لمواجهة الحدود المقبلة.
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