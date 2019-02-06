الأهلي يدرس الحرس بالفيديو قبل مواجهة الدوري

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق حرس الحدود استعدادًا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الجمعة

في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي على عدة فيديوهات

لفريق الحدود من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهته مساء بعد غد الجمعة.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا يوم غدٍ الخميس استعدادا لمواجهة الحدود المقبلة.