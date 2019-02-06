الليلة.. مانشستر سيتي يواجه إيفرتون وعينة على قمة الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره إيفرتون، على ملعب غوديسون بارك، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ٢٧ من بطولة الدوري الإنجليزي.
ويدخل السيتي المباراة طامعًا في الفوز لاقتناصالصدارة من ليفربول بفارق الأهداف، وذلك بشكل مؤقت، بعدما حقق الفوز بالجولة الماضية أمام أرسنال بثلاثة أهداف لهدف.
وتم تقديم تلك المباراة من الجولة ٢٧
ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بفارق بثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي إيفرتون بالمركز التاسع برصيد 33 نقطة.
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