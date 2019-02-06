غدًا.. الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للحرس

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الخميس استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعد غدٍ الجمعة في

إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على إنبي

أمس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بترو سبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث عشر بمسابقة الدوري الممتاز.