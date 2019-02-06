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كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
أمس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بترو سبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث عشر بمسابقة الدوري الممتاز.
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الخميس استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعد غدٍ الجمعة فيإطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على إنبي
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للحرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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