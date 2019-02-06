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أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، سانتياجو سولاري، المدير الفني، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة برشلونة، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأسملك أسبانيا.
واستبعد المدير الفني كل من خيسوس فاييخو، لوكا زيدان، فيديريكو فالفيردي، إبراهيم دياز، وألفارو أودريوزولا.
وضمت قائمة الملكي كل من:
نافاس، كورتوا، ألتوبي، في حراسة المرمى.
خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.
وفي الهجوم، ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس.
كانت هذه تفاصيل خبر كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يكشف عن قائمته بعد التعديل لمواجهة برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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