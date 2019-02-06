كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يكشف عن قائمته بعد التعديل لمواجهة برشلونة

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، سانتياجو سولاري، المدير الفني، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة برشلونة، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس

ملك أسبانيا.

واستبعد المدير الفني كل من خيسوس فاييخو، لوكا زيدان، فيديريكو فالفيردي، إبراهيم دياز، وألفارو أودريوزولا.

وضمت قائمة الملكي كل من:

نافاس، كورتوا، ألتوبي، في حراسة المرمى.

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

وفي الهجوم، ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس.