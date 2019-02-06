تدريبات بدنية مكثفة لثلاثي الأهلي العائد من الإصابة

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال خاض ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو تدريبات بدنية مكثفة صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة على هامش مران الفريق. التتش بالجزيرة على هامش مران الفريق. وأدى الثلاثي تدريبات بدنية تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط أحمال الفريق في إطار برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الخاص بكل منهم للتعافي من الإصابات. ويستعد الفريق لخوض مباراته القادمة أمام حرس الحدود يوم الجمعة القادم في إطار منافسات بطولة الدوري.

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