محمد صلاح يغيب عن معسكر المنتخب في مارس المقبل

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن نية الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في منح الفرصة للاعبين جدد فى معسكر المنتخب مارس المقبل فى نفس مركز محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي.
وقال شوبير في تصريحات اذاعية له اليوم إن أجيري استقر على عدم استدعاء محمد صلاح لمبارتي المنتخب في مارس المقبل أمام النيجر بتصفيات أفريقيا وودية نيجيريا، بهدف منح اللاعب فرصة للراحة نتيجة ضغط مبارياته مع فريقه
وأوضح أن أحمد حجازي قد يغيب عن المعسكر أيضا وبالتالي عدم مشاركته في المبارتين.
يذكر أن منتخب مصر تأهل الى أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام في القاهرة، يونيو المقبل.
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