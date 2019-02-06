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كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
من الناحيتين الطبية والنفسية وخاض لقاءي سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، وانبي في الدوري العام. ويحرص لاسارتي على التعامل بشكل نفسي جيد للغاية مع اللاعبين في الفريق، ويتعرف باستمرار على أحوالهم الشخصية، ويقدر تحملهم الضغوط داخل وخارج الملعب، كما تمنى الشفاء لشقيق مدافع الأهلي الدولي.
حصل سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على إذن بالغياب عن مران فريقه صباح اليوم، وذلك للتواجد بجوار شقيقه الذي يجري عملية خطيرة في المخ اليوم الأربعاء.
ووافق الجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتنلاسارتي، على غياب اللاعب عن التدريب للتواجد بجوار شقيقه في هذا اليوم العصيب، لاسيما وأن اللاعب تحمل ضغوطا نفسية وعصبية شديدة خلال الأسابيع الماضية، وتحامل على نفسه
كانت هذه تفاصيل خبر جراحة خطيرة في "مخ" شقيق سعد سمير تبعده عن مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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