رياضة | إيركسن خارج حسابات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيركسن خارج حسابات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج كريستيان اريكسن نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من حسابات ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم كريستيان اريكسن بريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح، في ظل تمسك توتنهام باللاعب.

وحصل توتنهام دفعة كبيرة بعد أن استبعد انتقال كريستيان إريكسن إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب السبيرز في استمرار اللاعب.

وكان يُعتقد أن الدولي الدانماركي سيغادر أسوار توتنهام، لكن الأبطال الأوروبيين من المنتظر أن يوقعوا مع لوكا مودريتش عقدًا جديدًا - ولديهم ثقة كاملة في داني سيبالوس ويتوقعون منه أن يصبح لاعبًا عالميًا، ولهذا لن يكونوا في حاجة لخدمات اريكسن.