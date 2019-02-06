رياضة | مباريات ساخنة لكفر الشيخ ودمنهور والمحلة والأوليمبي والحمام بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات ساخنة لكفر الشيخ ودمنهور والمحلة والأوليمبي والحمام بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام سبعة مباريات ساخنة، ضمن، الأسبوع السابع عشر، لمنافسات المجموعة الثالثة "بحري" في دوري القسم الثاني، حيث يلتقي في الثانية والنصف من عصر اليوم فريق الرجاء مع نظظيره فريق سيدي سالم، بملعب مركز شباب مطروح، حيث يدخل فريق الرجاء اللقاء وهو في المركز الخامس بقيادة طارق محجوب المدير الفني الجديد برصيد 27 نقطة، بينما فريق سيدى سالم، يحتل الاخير بقيادة ابراهيم الشهبدى برصيد 7 نقاط وكان فريق الرجاء حقق الفوز بثلاثه اهداف مقابل لا شيء في الدور الأول.

ومن المقرر تستكمل تلك الجولة، غدا الخميس بإقامة ستة مواجهات من العيار الثقيل، ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مواجهات الخميس المرتقبة على النحو التالي ..

* دمنهور مع المنصورة (قمة نارية)

من المقرر أن ييتضيف فريق دمنهور المتصدر بقيادة هاني العقبى برصيد 30 نقطة، نظيره فريق المنصوره الوصيف بقيادة صبرى المنياوي برصيد 29 نقطة، وكان فريق المنصوره فاز في الدور الاول بهدف نظيف.

* بلديه المحله وطنطا (ديربي غرباوي)

وفي لقاء من العيار الثقيل، يجنع بين فريق البلدية صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد العجوز برصيد 28 نقطة، مع فريق طنطا صاحب المركز الرابع بقيادة أيمن المزين بنفس الرصيد 28 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الاول في ديربي الغربية.

* الاوليمبي مع غزل المحلة

يلتقي فريق الأولمبي صاحب المركز السابع بقيادة علاء نوح برصيد 25 نقطة مع فريق غزل المحلة صاحب المركز السادس بقيادة خالد عيد برصيد 27 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة الدور الاول بهدفين لكل فريق.

* تلا مع أبو قبر للأسمدة

يواجه فريق تلا قبل الاخير بقيادة عماد سرور برصيد 9 نقاطد نظيره فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد الكأس برصيد 24 نقطة، وكان أبو قير حقق الفوز بثلاثه اهداف مقابل هدف في الدور الاول.

* كفر الشيخ مع فاركو

ينتظر فريق كفر الشيخ صاحب المركز العاشر بقيادة نبيل محمود برصيد 18 نقطة لقاء تكسير عظام، مع فريق فاركو صاحب المركز التاسع بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 20 نقطة، وتفوق فاركو فاز بهدف في الدور الاول.

* الحمام مع الجزيرة

وفي مواجهة من نوع خاص، بين أبناء مطروح، يلعب فريق الحمام صاحب المركز الحادي عشر بقيادة مصطفى عبده برصيد17 نقطة، مع فريق الجزيرة صاحب المركز الثاني عشر، بقيادة ادهم السلحدار برصيد 14 نقطة، وحسم الجزيره لقاء الذهاب، بهدف دون مقابل.

ترتيب المحموعة الثالثة

1- دمنهور 30 نقطة

2- المنصورة 29 نقطة

3- البلدية 28 نقطة

4- طنطا 28 نقطة

5- الرجاء 27 نقطة

6- غزل المحله 27 نقطة

7- الأوليمبي 25 نقطة

8- أبو قير 24 نقطة

9- فاركو 20 نقطة

10- كفر الشيخ 18 نقطة

11- الحمام 17 نقطة

12- الجزيرة 14 نقطة

13- تلا 9 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط