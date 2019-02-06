رياضة | ميسي سيشارك أمام ريال مدريد في حالة واحدة فقط

أكد روبيرت فيرنانديز السكرتير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يشارك في مباراة برشلونة وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا إذا كان مُصابًا.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات روبيرت فيرنانديز والذي قال: ليونيل ميسي يعرف نفسه جيدًا، إذا كان بخير سيشارك وإذا لم يكن بخير لن يشارك.

وتابع فيرنانديز: ليس عليك أن تكون لاعبًا جيدًا لتشارك في مباريات الكلاسيكو ولكن عليك أن تُملك شخصية قوية لتؤدي بشكل جيد.

وأضاف فيرنانديز: الآن فترة عملي مع فالنسيا رائعة للغاية والفريق الآن جيد وبخير ونعلم تمامًا أن المباراة أمام ريال بيتيس في كأس الملك ستكون صعبة للغاية.