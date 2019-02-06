رياضة | الكمبيوتر الخارق محمد صلاح ويحدد بطل الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكمبيوتر الخارق محمد صلاح ويحدد بطل الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع الكمبيوتر الخارق الفائز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز واستبعد ليفربول المحترف به محمد صلاح من الحسابات.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي، و5 عن توتنهام، فيما يحل تشيلسي في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

واستطاع الكمبيوتر أن يحدد، مع بقاء 13 جولة من نهاية البطولة، الفائز باللقب، والأربعة المتأهلين لبطولة دوري أبطال أوروبا، "التشامبيونز ليج"، كما تمكن من تحديد الفرق الهابطة للدرجة الأولى.

وقال الكمبيوتر الخارق من خلال عملية حسابية مجردة بعيدة عن العواطف إن مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا سيتوج بالدوري الإنجليزي على حساب ليفربول، وفي المركز الثالث فريق توتنهام ثم تشيلسي ومانشستر يونايتد في المركز الرابع، ثم أرسنال وولفرهامبتون.

ولم يتضح بشكل واضح إلى ماذا استند الكمبيوتر في تحليله الأخير، وما إذا كان للحسابات الكروية المعتادة بشأن قوة الفريق، والبدلاء، والمباريات المتبقية علاقة بالأمر، أم أن المسألة تستند إلى حسابات أكثر تعقيدا ترتبط بتاريخ المتبارين ونتائجهم ومعدلات أداء اللاعبين مع تواصل المباريات.

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محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.