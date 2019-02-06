رياضة | عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض بكأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض بكأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني ويأتي ذلك يوم الأربعاء والموافق 6 فبراير في إطار لقاء ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا.

ويخوض فريق برشلونة مباراته مع ريال مدريد على ملعب الكامب نو وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل فريق برشلونة لدور نصف نهائي كأس الملك بعد تخطي إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 حيث خسر البارسا في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

كما صعد فريق ريال مدريد للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1.

وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بالإضافة إلى قناة TVE La 1 Madrid.

يذكر فأن مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريق ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.