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رياضة | ثغرات الريال والبارسا خطر كبير يهدد الكلاسيكو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثغرات الريال والبارسا خطر كبير يهدد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء مباراة وبرشلونة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد كامب نو لحساب مباريات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في الوقت الذي تقام فيه مباراة الإياب يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب سانتياجو بيرنابيو

وتصب ترشيحات الكثير من النقاد والصحفيين الرياضيين حول العالم في مصلحة وذلك بسبب الاداء المتذبذب الذي يقدمه الريال منذ بداية الموسم الجاري بالإضافة إلى أن اللقاء الوحيد الذي جمع الفريقان حتى الآن بالموسم الجاري شهد تفوق برشلونة تفوق كاسح بخماسية في الدور الأول من الدوري الأسباني.

وفي التقرير التالي يسلط موقع   نيوز 365  معكم الضوء على أبرز الثغرات ونقاط الضعف الموجودة في الفريقين والتي تهدد ظهور الكلاسيكو بأداء يشوبه الملل والاخطاء الفادحة قبل اللقاء المرتقب بالإضافة إلى نقاط القوة التي قد ترجح كفة فريق عن الآخر للخروج بنتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب التي تقام يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب سانتياجو بيرنابيو، تابع التقرير كاملاً - ثغرات الريال والبارسا خطر كبير يهدد الكلاسيكو

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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