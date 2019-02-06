رياضة | ثغرات الريال والبارسا خطر كبير يهدد الكلاسيكو

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تقام اليوم الأربعاء مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد كامب نو لحساب مباريات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في الوقت الذي تقام فيه مباراة الإياب يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب سانتياجو بيرنابيو

وتصب ترشيحات الكثير من النقاد والصحفيين الرياضيين حول العالم في مصلحة برشلونة وذلك بسبب الاداء المتذبذب الذي يقدمه الريال منذ بداية الموسم الجاري بالإضافة إلى أن اللقاء الوحيد الذي جمع الفريقان حتى الآن بالموسم الجاري شهد تفوق برشلونة تفوق كاسح بخماسية في الدور الأول من الدوري الأسباني.