رياضة | ثغرات الريال والبارسا خطر كبير يهدد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثغرات الريال والبارسا خطر كبير يهدد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقام اليوم الأربعاء مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد كامب نو لحساب مباريات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في الوقت الذي تقام فيه مباراة الإياب يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب سانتياجو بيرنابيو
وتصب ترشيحات الكثير من النقاد والصحفيين الرياضيين حول العالم في مصلحة برشلونة وذلك بسبب الاداء المتذبذب الذي يقدمه الريال منذ بداية الموسم الجاري بالإضافة إلى أن اللقاء الوحيد الذي جمع الفريقان حتى الآن بالموسم الجاري شهد تفوق برشلونة تفوق كاسح بخماسية في الدور الأول من الدوري الأسباني.
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