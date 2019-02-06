رياضة | استبعاد 5 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد 5 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قائمة الملكي الرسمية لمواجهة برشلونة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب الكامب نو. واستدعي سولاري 21 لاعبا لقائمة الفريق، ولكنه سيكون مضطر لخروج ثلاثة لاعبين من القائمة لإغلاقها عند 18 لاعب. واستبعد سولاري الخماسي لوكا زيدان حارس المرمي بالإضافة إلى ثنائي الدفاع فابيخو والفارو اودريوزولا بجانب ثنائي الوسط فالفيردي وإبراهيم دياز.. وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى : نافاس - كوتوا - ألتيوب خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - ريجيلون خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - لورينتي -أسينسيو - إيسكو - سيبايوس خط الهجوم : ماريانو - بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور

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