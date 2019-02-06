رياضة | هازارد إلى ريال مدريد مجانا؟

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اقترب الدولي البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي من الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل .

ذكرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية، أن كافة المؤشرات تصب في توصل نادي ريال مدريد لاتفاق على ضم هازارد من تشيلسي لتعزيز صفوف الفريق.

واشارت الصحيفة، إلى أن وصول هازارد لريال مدريد قد يعجل من رحيل إيسكو عن الملكي خاصة في ظل توتر علاقته مع المدير الفني سولاري بسبب استبعاده من الحسابات.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد قد يجعل إيسكو جزء من صفقة هازارد لتقليص المطالب المادية لنادي تشيلسي ، بل هناك مؤشرات أيضاً تدفع ريال مدريد للتنازل عن خدمات كوفاسيتش بشكل دائم لتشيلسي.

واضافت الصحيفة، أنه في حالة انتقال إيسكو وكوفاسيتش لنادي تشيلسي بشكل دائم، سيحصل ريال مدريد على هازارد في صفقة مجانية.