رياضة | سولاري يعلن قائمة ريال مدريد لكلاسيكو برشلونة ويستدعي "المغضوب عليه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يعلن قائمة ريال مدريد لكلاسيكو برشلونة ويستدعي "المغضوب عليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

قائمة ريال مدريد أمام برشلونة

حراسة المرمى : نافاس - كوتوا – ألتيوب

خط الدفاع: كارفخال - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو – ريجيلون

خط الوسط: توني كروس - مودريتش - كاسيميرو - لورينتي - أسينسيو - إيسكو – سيبايوس

خط الهجوم: ماريانو – كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور

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واستدعى سولاري لاعبه إيسكو المغضوب عليه في المباريات الأخيرة لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو.

برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو.. الاستعراض أمام الانتقام؟

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في الساعة العاشرة مساءة اليوم في مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب في ربع النهائي فيما تغلب ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 7 – 3.

ويتطلع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لاستغلال حالة تراجع ريال مدريد طمعًا في حصد لقب كأس ملك إسبانيا للموسم الخامس على التوالي.

وفاز برشلونة في آخر مبارياته مع ريال مدريد بنتيجة 5 – 1 ضمن منافسات الدوري الإسباني لذلك تعد مباراة اليوم فرصة للملكي للثأر من الهزيمة.

ونجح المدرب الأرجنتينى سانتياجو سولارىي في تطوير مستوى ريال مدريد للأفضل وتمكن من تحقيق الفوز فى آخر 5 مباريات خاضها بين بطولتى الدورى الإسبانى وكأس الملك.

قائمة برشلونة أمام ريال مدريد

تيرشتيجن وإنياكي بينيا وسيميدو وجيرارد بيكيه وراكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وكوتينيو وآرثر ولويس سواريز وليونيل ميسي ومالكوم ولينجليت وموريلو وخوردي ألبا وبرنس بواتينج وسيرجي روبيرتو وألينيا وفيدال وفيرمايلين.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

يصطدم نادي برشلونة بنظيره ريال مدريد في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد عبور بوابة إشبيلية بينما أطاح ريال مدريد بفريق جيرونا من دور الثمانية.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق حفيظ دراجي، كما أعلنت القناة إذاعة اللقاء على قنوات HD1 – HD 3 باللغة العربية و HD12 باللغة الإنجليزية.

ريال مدريد يتهم الليجا ويشعل أزمة قبل مباراة الكلاسيكو غدا

أشعل نادي ريال مدريد أزمة قبل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد سيتقدم بطلب تقديم مباراة ليفانتي ليوم لمدة 24 ساعة لتقام 23 فبراير لأن الفريق الملكي ستكون آخر مبارياته 17 فبراير أمام جيرونا.

ويرى ريال مدريد أن رابطة الدوري الإسباني "الليجا" جاملت برشلونة باللعب أمام فالنسيا يوم السبت الماضي فيما واجه الريال مدريد ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد بعد 26 ساعة من مباراة برشلونة، لذا تحصل لاعبو المنافسة علي فرصة راحة أكبر قبل الكلاسيكو .

ويلعب ريال مدريد يوم السبت المقبل في ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الـ23 من الليجا، فيما يواجه برشلونة فريق أتليتك بلباو ولكن يوم الأحد، وهي أفضلية أخري للبرسا بالنسبة للريال.

ويواجه برشلونة فريق إشبيلية عصر يوم السبت 23 فبراير، في نفس الوقت الذي يواجه فيه ريال مدريد فريق ليفانتي مساء يوم الأحد 24 فبراير، أي بعد برشلونة بـ28 ساعة ونصف وهو ما جعل الفريق الملكي يشتد غضبًا بسبب جدول المباريات.

عقدة الكامب نو بالكأس تهدد ريال مدريد أمام برشلونة

يتابع عشاق الساحرة المستديرة مباراة الكلاسيكون بين ريال مدريد وبرشلونة والتي ستقام في تمام العاشرة مساء الأربعاء، الموافق 6 فبراير الجاري على استاد "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، ضمن لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

برشلونة تأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تخطي عقبة فريق إشبيلية في الدور ربع النهائي بنتيجة 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد ريال مدريد لهذا الدور علي حساب فريق جيرونا بعدما تفوق عليه بنتيجة 7-3 في مجموع المباراتين.

وتقابل برشلونة وريال مدريد 33 مرة في كأس ملك إسبانيا منذ انطلاق البطولة عام 1903، فاز الريال في 12 مباراة، مقابل 14 انتصارًا للبرسا وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات بينهما، وسجل الملكي 64 هدفًا، مقابل 63 هدفًا للفريق الكتالوني.

أول كلاسيكو جمع بين الفريقين في كأس إسبانيا، كان في الدور نصف النهائي للبطولة عام 1916، وتقابل الفريقان 4 مرات في نفس الدور فاز برشلونة 2-1 ذهاباً وخسر 4-1 إياباً وتم إعادة المواجهة بينهما، فتعادلا 6-6 في المباراة الأولي، وفاز الريال 4-2 في المباراة الثانية، بعد وقت إضافي ليتأهل للنهائي ويخسر من بلباو 4-0.

برشلونة يتفوق في الكامب نو بالكأس

ويتفوق برشلونة على ملعبه في مبارياته ضد ريال مدريد في كأس إسبانيا حيث حقق الفريق الكتالوني 7 انتصارات خلال مباريات كلاسيكو الكأس في ملعب "كامب نو"، مقابل 3 انتصارات للريال، وكان التعادل حاضرًا في مباراتين فقط، أما في معقل الفريق الملكي "سانتياجو برنابيو" فاز الريال في 5 مباريات مقابل 4 انتصارات للبرسا، وتعادل الفريقان في 5 مباريات.

أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب ريال مدريد في بطولة كأس إسبانيا عام 1943، وفاز بنتيجة 11-1.

وترجع آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في كأس اسبانيا لموسم 2013/2014، وأقيمت المباراة تحديدًا يوم 16 أبريل لعام 2014، فاز ريال مدريد على غريمه برشلونة في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد، وتوج بلقب البطولة.

تاريخ ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا (تفوق ملكي)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "كامب نو" في تمام العاشرة مساء الأربعاء الموافق 6 فبراير الجاري، وذلك لمتابعة مباراة الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك اسبانيا.

وحجز برشلونة بطاقة تأهله للدور نصف النهائي لبطولة كأس إسبانيا، بعدما تخطي عقبة فريق أشبيلية في الدور ربع النهائي بنتيجة 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل ريال مدريد لهذا الدور علي حساب فريق جيرونا بعدما تفوق عليه بنتيجة 7-3 في مجموع المباراتين.

ويتفوق برشلونة تاريخيًا على غريمه ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث تقابل الفريقان في 33 مباراة بالبطولة المحلية منذ انطلاقها عام 1903، فاز الريال في 12 مباراة، مقابل 14 انتصارًا لبرشلونة، وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات بينهما.

سجل ريال مدريد 64 هدفًا خلال مبارياته ضد برشلونة في كأس إسبانيا، مقابل 63 هدفًا للفريق الكتالوني.

وتعد هذه المواجهة السادسة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا، حيث سبق وتقابل الفريقان في هذا الدور 5 مرات أعوام، 1916، 1943، 1954، 1993، 2013، بواقع (12 مباراة)، فاز الريال في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات للفريق الكتالوني، والتعادل كان حاضرًا في 3 مباريات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا:-

1916

أول "كلاسيكو" جمع بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس اسبانيا، كان في نسخة البطولة عام 1916، وتقابل الفريقان 4 مرات في نفس الدور، فاز برشلونة 2-1 ذهاباً وخسر 4-1 إياباً ليتم إعادة المواجهة بينهما، وتعادلا الفريقين 6-6 في المباراة الأولي، وفاز الريال 4-2 في المباراة الثانية، بعد وقت إضافي ليتأهل للنهائي ويخسر من بلباو 4-0.

1943

تجدد اللقاء بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس اسبانيا عام 1943، وفاز الفريق الكتالوني على ملعبه بنتيجة 3- في لقاء الذهاب0، قبل أن يحقق الريال فوزًا تاريخيًا في لقاء الإياب بنتيجة 11-1 وهو الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

1954

تقابل ريال مدريد مع برشلونة في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا عام 1954، وانتهي لقاء الذهاب بفوز الملكي 1-0، قبل أن يخسر لقاء الإياب بنتيجة 3-1.

1993

تكرر اللقاء بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي الكأس عام 1993، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل 1-1، بينما فاز ريال مدريد بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

2013

آخر مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا كان عام 2013، وانتهي لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل 1-1، وفاز الملكي في لقاء الإياب على ملعب "كامب نو" بنتيجة 3-1.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ديونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.