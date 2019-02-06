اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كاس الملك

تتأهب جماهير الساحرة المستديرة لحظة إطلاق الحكم لصافرة بداية مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي تأتي في إطار لقاء ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا، مساء اليوم الأربعاء والموافق 6 فبراير2019.

وستنطلق مباراة برشلونة مع ريال مدريد على ملعب الكامب نو وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح فريق برشلونة في الصعود لدور نصف نهائي كأس الملك بعد تخطي إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 حيث خسر البارسا في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

بينما تمكن فريق ريال مدريد من الصعود للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1.

وتشعر جماهير النادي الكتالوني بحالة من القلق بسبب إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدم معرفة مدى إمكانية مشاركته حتى الآن في كلاسيكو ريال مدريد.

وتقرر أن تقام مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

وستكون مباراة ريال مدريد مع برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة مع ريال مدريد في مسابقة كأس الملك وذلك عبر قناة TVE La 1 Madridعبر القمر الصناعي "Hispasat 1B/1C/1D" والتردد 10979 ومعدل الترميز 22000، عمودي التصحيح هو 3/4 والتشفير ناجرافيشن.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً وبدون تقطيع.

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