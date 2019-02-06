رياضة | هازارد يتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبله في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبله في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي إنَّه اتخذ قراره النهائي حول مستقبله مع البلوز وأنه يعلم ماذا سيفعل.

وأضاف هازارد في تصريحات لإذاعة RMC Sports اليوم : "أعرف الآن ماذا سأفعل. لقد اتخذت قراري بالفعل".

وكان هازارد قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل بعد رفضه العديد من عروض التجديد من قبل إدارة تشيلسي.

وكان هازارد مرشحاً بقوة للانضمام لصفوف النادي الملكي في أعقاب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس وألمح في أكثر من مناسبة برغبته في اللعب للملكي خلال الفترة الماضية.