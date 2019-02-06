رياضة | مفاجأة تهدد النشاط الرياضي في مصر في حالة إلغاء الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة تهدد النشاط الرياضي في مصر في حالة إلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية مفاجأة من العيار الثقيل حول نية اتحاد الكرة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم .

وقال فضل الله في تصريحات صحفية أمس، إن اتحاد الكرة لن يستطيع إلغاء الدوري، مشيراً إلى أن ذلك مخالف للائحة النظام الأساسي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مضيفاً :" إنه من الممكن أن يتم معاقبة مصر نظرًا لمخالفة ذلك قواعد الفيفا".

وشدد فضل الله على أن لائحة الفيفا تنص على زيادة انتشار كرة القدم والترويج لها، وإلغاء الدورى يتعارض مع هذا المبدأ، مؤكدًا أن إلغاء الدوري لا يندرج تحت بند معايير القوة القهرية التي تحول دون ممارسة كرة القدم في البلاد.

وأوضح أن هناك صعوبة أخرى في إلغاء الدوري، تتمثل في أنه لن يتم الاعتداد بنتائج الفرق والمباريات التي تم خوضها، وبالتالي لن يكون هناك هبوط، وسيكون الترتيب وفقا للموسم السابق.

وأكد فضل الله أن مسؤلي اتحاد الكرة لا يوجد لديهم أي مبرر قانوني لإلغاء الدوري، يتوافق مع قواعد الفيفا .

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأأهلي في تحقيق الفوز أمام فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلي 36 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري، وست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 45 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 36 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة.

7- المصري 26 نقطة.

8- طلائع الجيش 25 نقطة.

9- سموحة 25 نقطة.

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.