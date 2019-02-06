رياضة | الأهلي يحسم أولى صفقاته في الموسم الجديد "مفاجأة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم أولى صفقاته في الموسم الجديد "مفاجأة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي أول صفقات في فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.

وحصل عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بنادى الأهلى، على توقيع عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربى، تمهيداً للتعاقد معه فى نهاية الموسم الحالى.

وأنهى القيعي كافة التفاصيل المالية لصفقة عامر عامر، والاتفاق مع الحارس على جميع التفاصيل المادية، تمهيداً لحسم المفاوضات مع إدارة الإنتاج الحربى فى نهاية الموسم.

جاءت هذه الخطوة من جانب القيعي لقطع الطريق، على محاولات الزمالك وبيراميدز بشأن الحصول على خدماته.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأأهلي في تحقيق الفوز أمام فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلي 36 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري، وست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

1- الزمالك 45 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 36 نقطة.

4- مصر المقاصة 30 نقطة.

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة.

7- المصري 26 نقطة.

8- طلائع الجيش 25 نقطة.

9- سموحة 25 نقطة.

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.