شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: لن نقبل بأي تغيير في جدول الدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في نادي الأهلي، إن النادي ملتزم بجدول مباريات الدوري العام ولن يقبل بأية تغييرات، خاصة أنه «مرهق» في فبراير، مؤكدًا: «ليس لدينا مؤجلات من الدور الأول سوى مباراة مع الزمالك، وشكوى بعض الأندية غير منطقية».

وأضاف في مداخلة مع برنامج «اَخر النهار»، مساء الثلاثاء، أن الأهلي يخوض مبارياته حاليًا كل 48 ساعة، وهذا أمر يتسبب في إجهاد اللاعبين والتسبب في الإصابات العضلية، لذا فإنه لا يحتمل أي تعديل في مباريات الدوري.

وأشار إلى أن الأهلي خرج بدروس مستفادة من مباراة إنبي بعد إضاعته العديد من الأهداف واستقبال هدف في اَخر 10 دقائق كان سيقلب المباراة ويضيع الفوز، لافتًا إلى أن المباراة جاءت قوية حتى نهايتها.

وتابع: «الأهلي مر بمرحلة صعبة، وعودة الغائبين من الإصابة أبرز إيجابيات مباراة إنبي»، مشيرًا إلى أن «علي معلول يعد الركيزة الأساسية في الفريق، وملف التجديد له سيتم حسمه قريبا»، وأن «كريم نيدفيد قدم أداء متميزًا خلال المباريات السابقة».

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العام، ليرتفع رصيده إلى النقطة 36 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب خلف الزمالك المتصدر والوصيف بيراميدز.