شكرا لقرائتكم مدرب ريال مدريد يتمنى مشاركة ميسي في الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتمنى سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد تعافي ليونيل ميسي قائد برشلونة ومشاركته في قمة الفريقين في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الأربعاء لزيادة متعة المباراة لكنه أكد أن مشاركة اللاعب الأرجنتيني لن تغير من خطته للقاء.

ومن غير المؤكد مشاركة ميسي، الهداف التاريخي للكرة الإسبانية ومباريات القمة بين الفريقين، خلال المباراة بعد إصابته بكدمة خلال تعادل برشلونة 2-2 أمام فالنسيا يوم السبت الماضي.

وقال سولاري في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء : من الرائع دائما مشاركة أفضل اللاعبين في كل مباراة لكن مشاركة ميسي من عدمها لن تؤثر على طريقة إعدادنا للمباراة على الإطلاق.

وغاب ميسي عن قمة الدور الأول في الدوري بسبب كسر في ذراعه في أكتوبر الماضي. لكن لم يتأثر برشلونة بغياب قائده خلال المباراة حيث سحق ريال مدريد 5-1 ما أدى إلى إقالة المدرب يولن لوبتيغي وتولي سولاري المسؤولية خلفا له.

ويتطلع ريال مدريد، ثالث ترتيب الدوري الذي قلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى ثماني نقاط عقب الفوز على ألافيس يوم الأحد الماضي، لإنهاء هيمنة النادي الكاتالوني على لقب الكأس خلال السنوات الأربع الماضية ليبلغ النهائي لأول مرة منذ 2014 عندما تغلب على برشلونة أيضا 2-1.

ومن غير المرجح مشاركة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي مع برشلونة خلال اللقاء حيث لا يزال يتعافى من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وفي المقابل يملك سولاري تشكيلة شبه مكتملة تحت تصرفه حيث قال : من الصعب اختيار التشكيلة عندما يتمتع كافة اللاعبين بجاهزية تامة. لكن الشيء المهم هو أن يستغل كل لاعب موهبته وقدرته وجهده لخدمة الفريق.