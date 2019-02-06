شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لحرس الحدود فى الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة بالأهلى اليوم، الأربعاء، الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقرر لها الجمعة المقبل فى الدورى الممتاز، وهى المباراة الأخيرة للمارد الأحمر قبل تحويل مساره للبطولة الأفريقية، حيث سيُسافر الفريق إلى تنزانيا السبت المقبل لمواجهة فريق سيمبا يوم 12 فبراير الحالى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ورفض الجهاز الفنى للفريق منح لاعبيه راحة عقب مواجهة إنبى أمس فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشر للدورى، وقرر بدء الاستعداد اليوم لمباراة الحدود وهى المباراة التى يتطلع خلالها الفريق لتحقيق الفوز من أجل استمرار الضغط على أهل القمة فى جدول المسابقة فريقى الزمالك وبيراميدز.