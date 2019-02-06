شكرا لقرائتكم خبر عن جنون أسعار اللاعبين ينتقل للمدربين.. تعرف على قائمة الأغلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الارتفاع الجنونى فى أسعار اللاعبين بالدورى المصرى انتقل للمدربين، فبعد إبرام الأهلى لصفقات تخطت حاجز الـ200 مليون جنيه، منهم صفقة حسين الشحات وحدها التى كلفت الخزينة الحمراء ما يقارب الـ100 مليون جنيه، وإبرام نادى بيراميدز العديد من الصفقات الخيالية على مستوى قيمة الصفقات مثل جون سيفونيس الذى تم التعاقد معه بما يقارب الـ3.5 مليون دولار، والبيروفى بينافينتى الذى تم التعاقد معه مقابل 4.5 مليون دولار، ارتفعت أسعار المدربين فى الدورى المصرى بشكل جنونى، فيتواجد العديد من المدربين تجاوزت أسعارهم الحدود المألوفة، وجاءت قائمة أغلى المدربين فى الدورى المصرى كالتالى:

1- الأرجنتين رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز يحصل وجهازه المعاون المكون من 6 أفراد على 200 الف دولار شهرياً أى ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ويحصل وجهازه المعاون المكون من 4 أفراد على 180 ألف دولار شهريا، أى ما يعادل 3 ملايين و200 الف جنيه.

3- الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى يحصل هو ومساعديه الاثنين على 125 ألف دولار شهريا، أى ما يعادل 2 مليون و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى يحصل وجهازه المعاون على 45 ألف دولار شهرياً، أى ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريا، أى ما يعادل 450 ألف جنيه.