شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع عصر اليوم بمدينة نصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا تكميليا فى الثالثة من عصر اليوم، الأربعاء، بفرع مدينة نصر من أجل مناقشة عدة موضوعات إدارية ورياضية خاصة بالقلعة الحمراء.
وكان مجلس الأهلى قرر فى جلسة الأربعاء الماضى اعتبار الجلسة ممتدة إلى الجلسة المقبلة، كما قرر المجلس اعتماد اجتماعات لجنة شئون العضوية، برئاسة إبراهيم الكفراوى ونائبه طارق قنديل، عضوى مجلس الإدارة؛ فى ظل الإقبال الكثيف على الاشتراك فى عضوية النادى الأهلى.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأهلى يجتمع عصر اليوم بمدينة نصر.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.