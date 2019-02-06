شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع عصر اليوم بمدينة نصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا تكميليا فى الثالثة من عصر اليوم، الأربعاء، بفرع مدينة نصر من أجل مناقشة عدة موضوعات إدارية ورياضية خاصة بالقلعة الحمراء.

وكان مجلس الأهلى قرر فى جلسة الأربعاء الماضى اعتبار الجلسة ممتدة إلى الجلسة المقبلة، كما قرر المجلس اعتماد اجتماعات لجنة شئون العضوية، برئاسة إبراهيم الكفراوى ونائبه طارق قنديل، عضوى مجلس الإدارة؛ فى ظل الإقبال الكثيف على الاشتراك فى عضوية النادى الأهلى.