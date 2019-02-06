شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتطبيق حكام الـvar الموسم المقبل مناصفة بين اتحاد الكرة والأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش اتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز تطبيق تقنية الفيديو "VAR" فى الدورى المصرى بداية من الموسم الجديد، خاصة بعدما عرض رئيس نادى الزمالك على مجلس الجبلاية أن تشارك الأندية فى تحمل جزء من التكلفة، خاصة أن تطبيق هذه التقنية يتطلب ملايين الجنيهات.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة اجتماعا فى ظهر اليوم مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز الـ18، من أجل مناقشة الأزمة التى طفت مؤخرا على السطح، بعد اعتراض ناديى الزمالك وبيراميدز على جدول الدورى وترتيب المباريات، وفى المقابل تمسك النادى الأهلى بالجدول وإرساله خطابا إلى الجبلاية يرفض فيه أى مساس بالجدول وترتيب المباريات المقبلة.